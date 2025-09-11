جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: سفر‌ها نسبت با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است و مسیر‌های مشهد مقدس و محور‌های شمالی بیشترین حجم ترافیک را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار قاسم رضایی در بازدید از محور‌های ارتباطی استان قزوین افزود: هر چند محور‌های ارتباطی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل فارس و اصفهان هم دارای ترافیک، اما روان است.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی کشور، سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم توجه به جلو بیشترین سهم را در حوادث رانندگی دارند.

سردار قاسم رضایی در ادامه تاکید کرد: برخی محور‌های همچون محمور رفت و برگشت رودبار به قزوین، یکی از پر ترافیک‌ترین محور‌های ارتیاطی کشور بوده و شب گذاشته شاهد حجم زیاد تردد در این محور بودیم که اگر به همراه وزارت راه مشکل یک و نیم کلیومتری مسیر حل شود گره ترافیکی سنگین این محور بر طرف خواهد شد.

سردار سید تیمور حسینی ریس پلیس راهور فراجا هم گفت: شهریور ماه بیشترین نرخ سفر‌های جاده‌ای را داشته است.

به گفته ریس پلیس راهور فراجا راه‌های مواصلاتی استان قزوین به عنوان یکی از مهمترین محور‌های ارتباطی کشور سهم بالایی در حجم ترددد مسافران دارد.

وی افزود: از فردا حتما بار سنگین بازگشت سافران را شاهد خواهیم بود و دراین راستا تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

ریس پلیس راهور در ادامه گفت: مهمترین موضوع ما تخلفات حادثه ساز است که پلیس با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کند.

به گفته سردار حسینی از اول شهریور ماه طرح توقیف سیستمی گواهینامه به ازای هر تخلف حادثه ساز اجرایی شده و جا دارد رانندگان قوانین راهمایی و رانندگی را رعایت کنند.