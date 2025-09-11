دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، شمار تلفات زنان و دختران براثر زمین لرزه در شرق این کشور را هزار و بیست و پنج نفر اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: براثر زمین لرزه هفته گذشته در استان‌های شرقی افغانستان پانصد و شانزده زن و پانصد و نه دختر جان خود را از دست دادند.

اوچا، شمار تلفات این زمین لرزه را دو هزار و صد و شصت و چهار نفر اعلام کرد درحالی که حکومت افغانستان تعداد تلفات را دو هزار و دویست و پنج نفر اعلام کرده است.

براساس گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، در این زمینه لرزه حدود شش هزار خانه مسکونی ویران شد.

قبل از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، بودجه حدود صد و چهل میلیون دلاری را برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان درخواست کرده بود.

همچنین سازمان بهداشت جهانی گفته است حدود پانصد هزار نفر در مناطق زلزله زده شرق افغانستان نیازمند کمک‌های بهداشتی و درمانی هستند.

سازمان بین المللی نجات کودکان نیز در گزارشی اعلام کرد: سی و هفت هزار کودک زیر پنج سال و ده هزار مادر شیرده و باردار در مناطق زلزله زده در معرض سوء تغذیه قرار دارند و نود و یک هزار نفر به کمک‌های غذایی نیاز دارند.