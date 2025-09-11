به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ اسدالهی گفت: شامگاه گذشته، ۱۹ شهریورماه، مأموران نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز و بخش بربرود شرقی پس از دریافت گزارشی مبنی بر تیراندازی فردی در مراسم عروسی یکی از اهالی روستای مغانک این شهرستان و فوت یکی از مهمانان بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شدند و قاتل را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه بیان کرد که به قصد شادی در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده و این رویداد تلخ کاملاً سهوی بوده است.

سرهنگ اسدالهی ضمن هشدار به افراد هنجارشکن گفت: با وجود تأکیدات پلیس و دستگاه قضایی و همچنین برگزاری همایش‌هایی با هدف برچیدن رسم غلط تیراندازی، اما برخی افراد ناآگاه در مراسم شادی یا عزا مبادرت به تیراندازی می‌کنند که گاای موجب مرگ افراد و داغدار کردن چند خانواده می‌شوند.

وی گفت: ضروری است با پیوستن به پویش نه به تیراندازی بسش از این شاهد حوادثی این چنین تلخ و دردناک نباشیم.

شب گذشته، رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، دختر جوان حدود ۲۷ ساله ساکن روستای مغانک الیگودرز را به کام مرگ کشاند.