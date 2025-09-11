پخش زنده
امروز: -
برنامه «از مامان بگو»، همزمان با هفته وحدت و فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص)، امروز ساعت ۱۸:۱۵، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این قسمت از برنامه، سیدرضا موسوی واعظ، استاد حوزه و دانشگاه بهعنوان مهمان ویژه این برنامه در گفتوگویی صمیمانه از خاطرات، تلاشها، همراهیها و حتی حضور مادر در مجالس خواستگاری میگوید، روایتی از مادری که با عشق و فداکاری مسیر موفقیت فرزندش را هموار کرده است.
«از مامان بگو»، محصول گروه خانواده شبکه دو، به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی و اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، با روایتهایی شنیدنی از نقش مادران در ستارهشدن فرزندانشان، تلاش دارد جایگاه مادری و پیوند آن با موفقیتهای اجتماعی، علمی و فرهنگی فرزندان را به تصویر بکشد.
این ویژه برنامه امروز ساعت ۱۸:۱۵، پخش می شود.