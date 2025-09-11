به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنندگان بخش عود و سه‌تار هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در نهمین روز از برگزاری این رویداد به ارائه آثار خود در حضور هیئت داوران پرداختند.

محمدرضا ابراهیمی نوازنده و مدرس موسیقی پیش از آغاز بخش داوری‏ها به‌همراه هیئت داوران بخش عودنوازی در پشت‏ صحنه تالار رودکی حاضر شد و خطاب به شرکت ‏کنندگان گفت: شما جوانان که راه زیادی پیش رو دارید نباید زیاد ذهن‏تان را درگیر مسئله اول شدن کنید، چون در هر حال، در قضاوت هیچ چیز عادلانه‏‌ای وجود ندارد. شما عادل‏ترین فرد را هم که بیاورید بعید است که باز هم عدالت کامل به معنای حقیقی آن رخ بدهد. شما جوانان سال‏های زیادی پیش روی دارید و اساسا هنر هم جای این نیست که کسی بخواهد جای کس دیگری را تنگ کند و شما باید امیدوارانه این مسیر را ادامه بدهید.

بعد از صحبت‌های ابراهیمی، شرکت کنندگان ساز عود در سه رده سنی الف، ب و ج اجرا‌هایی خود را برای داوران به‌صحنه بردند.

حسین بهروزی‌نیا نوازنده عود و یکی از اعضای هیئت داوران ساز عود با اشاره به اینکه جشنواره موسیقی جوان فرصتی برای رشد نسل جوان است، اظهار کرد: جشنواره موسیقی امسال در وضعیتی برگزار می‌شود که موقعیت ایران یک موقعیت بحرانی بوده و کشور دوره‌های بحرانی را پشت سر گذاشته است و همه خانواده‌ها درگیر این وضعیت هستند، اما جای خوشبختی است که می‌بینیم پدر و مادر‌ها تا آخرین لحظه از فرزندان و جوانان خود حمایت می‌کنند و در این جشنواره حضور فعال دارند.

وی افزود: در بخش‌های مقدماتی تعداد زیادی شرکت‌کننده حضور داشتند و در مراحل بعد نیز همه آنهایی که پذیرفته شدند با استقبال زیاد خود را برای قسمت‌های بعدی آماده کردند تا در مرحله پایانی نیز موفق باشند.

بهروزی‌نیا درباره تأثیر جشنواره در کشف استعداد‌ها توضیح داد: اساس جشنواره استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی در نسل جوان است و طی این سال‌ها توانسته است استعداد‌های درخشانی در شاخه‌های مختلف موسیقی شامل موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیک، موسیقی‌های مقامی و دیگر شاخه‌ها شناسایی کند. این جشنواره محلی شده است که نوجوانان و جوانان بتوانند خود را نشان دهند و راه بهتری را پیش بگیرند، اما هنوز جای بحث است که آیا پس از موفقیت در رقابت‌ها، جایی هست که از این افراد حمایت کند و مسیر مشخصی برای هدایت حرفه‌ای آنها فراهم شود یا خیر.

وی ادامه داد: جشنواره رقابتی است و با بررسی داوری‌های هر ساله، مشخص می‌شود که سطح کیفی آثار تغییر یافته است. البته وجود جشنواره موسیقی جوان باعث نمی‌شود که جوانان به سمت یک ساز یا موسیقی خاص سوق پیدا کنند، اما خوشبختانه گرایش به یادگیری موسیقی در اکثر خانواده‌های ایرانی مشاهده می‌شود و این جشنواره محلی است که جوانان بتوانند مهارت‌های خود را محک بزنند و از سنین نوجوانی و جوانی امیدی برای آینده داشته باشند.

این نوازنده عود درباره تأثیر جشنواره بر گرایش به ساز عود افزود: کلاً جشنواره‌های موسیقی در دنیا کمکی به رشد موسیقی و موسیقی‌دان‌ها برای حضور آنان در صحنه بین‌المللی است. در ایران جشنواره موسیقی جوان یکی از معدود جشنواره‌هایی است که به ویژه به نسل جوان می‌پردازد و رقابتی بین آنها ایجاد می‌کند که باعث می‌شود جوانان در یک رقابت سالم به یادگیری موسیقی بپردازند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی در حال برگزاری است.