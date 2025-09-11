به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی فردا کاهش محسوس دما (۲ تا ۴ درجه) در سطح استان پیش بینی می‌شود؛ سپس تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا روز شنبه (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود. همینطور از اواخر وقت شنبه تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، سپس با تقویت جریانات تا بخش‌های جنوبی و مرکزی نیز گسترش می‌یابد.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ درجه و دزپارت با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۹ و ۲۹.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.