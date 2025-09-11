\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06f1\u06f2\u06f0 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u06f1- \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f1\u06f0 \u0632\u0648\u062c \u062c\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a\n\u06f2- \u06af\u0644\u0627\u06cc\u0647 \u0648\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633\n\u06f3-\u0627\u0628\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632 \u0642\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0633\u0645\u067e\u0627\u0634\n\u0648 ...\n\n\n