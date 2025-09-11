پخش زنده
در آستانه هفته دفاع مقدس از پیشکسوت جهاد و شهادت تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، از سردار احد بابازاده، پیشکسوت جهاد و شهادت، در مراسمی ویژه در شهرستان سلماس تجلیل شد.
در این آیین، فرماندار سلماس ضمن قدردانی از رشادتهای سردار بابازاده و دیگر رزمندگان، بر لزوم تکریم و بزرگداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران تاکید کرد.
علایی فرماندار سلماس در این ایین در سخنان خود گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس با فداکاری و ایثار خود، ارزشهای عالی انسانی را به نمایش گذاشتند.
سردار احد بابازاده که خود از جمله یادگاران دلاوریهای دوران جنگ تحمیلی است، در این مراسم از حمایتهای خانوادهها و مردم منطقه برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی قدردانی کرد.