در آستانه هفته دفاع مقدس از پیشکسوت جهاد و شهادت تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، از سردار احد بابازاده، پیشکسوت جهاد و شهادت، در مراسمی ویژه در شهرستان سلماس تجلیل شد.

در این آیین، فرماندار سلماس ضمن قدردانی از رشادت‌های سردار بابازاده و دیگر رزمندگان، بر لزوم تکریم و بزرگداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران تاکید کرد.

علایی فرماندار سلماس در این ایین در سخنان خود گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس با فداکاری و ایثار خود، ارزش‌های عالی انسانی را به نمایش گذاشتند.

سردار احد بابازاده که خود از جمله یادگاران دلاوری‌های دوران جنگ تحمیلی است، در این مراسم از حمایت‌های خانواده‌ها و مردم منطقه برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی قدردانی کرد.