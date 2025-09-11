به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کوه گشت» امروز از ساعت ۱۴ با بخش «همنورد خورشید» از فراز توچال تا دماوند و بخش‌های دیگر شامل اکسیژن (ماراتن تابستانی قطب شمال)، عکس‌های ارسالی شما، ترافیک در اورست، معضل موتوران سواران در طبیعت، موضوعات و چالش‌های زیست محیطی پخش می‌شود.

«کوه گشت»، به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی پنجشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۴، پخش می‌شود.