برنامه «کوه گشت»، با بخشهای مختلف شامل «همنورد خورشید» از فراز توچال تا دماوند، اکسیژن (ماراتن تابستانی قطب شمال)، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کوه گشت» امروز از ساعت ۱۴ با بخش «همنورد خورشید» از فراز توچال تا دماوند و بخشهای دیگر شامل اکسیژن (ماراتن تابستانی قطب شمال)، عکسهای ارسالی شما، ترافیک در اورست، معضل موتوران سواران در طبیعت، موضوعات و چالشهای زیست محیطی پخش میشود.
«کوه گشت»، به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی پنجشنبهها حوالی ساعت ۱۴، پخش میشود.