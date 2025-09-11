پخش زنده
امروز: -
طرح ساماندهی خروجی میاندوآب به شاهیندژ با ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طرح ساماندهی خروجی شهرستان میاندوآب به سمت شاهیندژ با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت ۶۰ درصدی در دست اجراست.
پیمان آرامون روز در حاشیه بازدید استاندار آذربایجانغربی از محور میاندوآب به شاهین دژ، افزود: طرح ساماندهی خروجی میاندوآب سه کیلومتر بوده که اجرای آن با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در مرحله آماده سازی و اجرای زیرسازی بوده و به زودی وارد مرحله آسفالتریزی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی طرح ساماندهی خروجی میاندوآب به سمت شاهیندژ را یکی از طرحهای مهم عمرانی استان اعلام کرد و اظهارداشت: این طرح نهتنها به بهبود زیرساختهای حملونقل منطقه کمک میکند، بلکه نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی جادهای دارد.
آرامون خاطرنشان کرد: تعریض و بهسازی خروجی میاندوآب به سمت شاهیندژ باعث کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی رانندگان و مسافران میشود.