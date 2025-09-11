سیصد پایگاه کمیته امداد جشن عاطفهها را با شعار «آینده ساز باشیم» برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشن عاطفهها با شعار" آینده ساز باشیم "در سطح استان مرکزی برگزار میشود.
بنا بر اعلام ادارهکل کمیته امداد استان مرکزی جشن عاطفهها امسال از ۲۲ شهریور تا ۱۰ مهر در بیش از ۳۰۰ پایگاه در سطح استان و همچنین پایگاههای مصلی نماز جمعه برگزار میشود.
این جشن پس از بازگشایی مدارس نیز با همکاری دانش آموزان در سطح مدارس استان برگزار خواهد شد.
مردم نیک اندیش استان مرکزی پارسال ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت نقد و کالا در جشن عاطفهها کمک کردند.
راههای آسان مشارکت مردمی:
شماره کارت بانکی برای واریز کمکها:۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۳۴۷۸
شمارهگیری کد آسان: #۰۸۶*۸۸۷۷*
ارسال عدد ۵ به شماره پیامکی: ۳۰۰۰۳۳۳۳