رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی در طبس خبر داد که در آن، کلاهبرداران با ارسال لینک جعلی سامانه ثنا موفق به برداشت ۱۹۵ میلیون تومان از حساب یک شهروند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: یکی از شهروندان طبسی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد پیامکی از فرد ناشناس دریافت کرده که در آن ادعا شده بود از وی در قوه قضائیه شکایتی ثبت شده است و در ادامه، فرد شاکی با کلیک روی لینک جعلی و پرداخت مبلغی ناچیز برای مشاهده شکایت، ناخواسته اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داد.
وی افزود: پس از این اقدام، مبلغی در حدود ۱۹۵ میلیون تومان از حساب این شهروند برداشت شد و بلافاصله کارشناسان پلیس فتا با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شده و ضمن پیگیری پرونده، وجوه برداشت شده را به حساب شاکی بازگرداندند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: ابلاغیههای الکترونیکی سامانه ثنا تنها برای افرادی ارسال میشود که در این سامانه ثبتنام کرده باشند و مشاهده آنها هیچگونه هزینهای ندارد؛ بنابراین شهروندان باید در مواجهه با پیامکهای مشکوک و دارای لینک پرداخت، هوشیار باشند و از کلیک روی این گونه لینکها خودداری کنند.
سرهنگ الوانی افزود: شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات و دریافت گزارشهای مردمی در سراسر کشور است.