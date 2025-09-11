پخش زنده
۲تن اقلام سلامتمحور تاریخ مصرف گذشته، قاچاق، تقلبی و فاقد مجوز قانونی در شهرستان آبادان معدومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: طی اقدامات نظارتی و بازرسیهای مستمر، مقادیر قابلتوجهی از داروها و مکملهای تاریخگذشته، فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد مجوز از سطح عرضه و مراکز غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد.
دکتر هدا مجیری با اشاره به اهمیت اجرای دقیق ضوابط قانونی در حوزه سلامت افزود: اقلام کشفشده پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور مقام محترم قضایی، توسط واحد مبارزه با قاچاق کالاهای سلامتمحور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان و با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی، بهصورت کامل معدومسازی شدند.
او با هشدار نسبت به مخاطرات مصرف فرآوردههای فاقد مجوز از شهروندان خواست در خرید اقلام سلامتمحور، صرفاً از مراکز معتبر و دارای مجوز رسمی اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری شود.