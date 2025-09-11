پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی کشور در جریان بازدید از قرارگاه پلیس راه استان از افزایش سفرها در ایام پایانی تابستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار قاسم رضایی در بازدید از محورهای ارتباطی استان قزوین افزود: هر چند محورهای ارتباطی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل فارس و اصفهان هم دارای ترافیک، اما روان است.
به گفته جانشین فرمانده انتظامی کشور، سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم توجه به جلو بیشترین سهم را در حوادث رانندگی دارند.
سردار قاسم رضایی در ادامه تاکید کرد: برخی محورهای همچون محمور رفت و برگشت رودبار به قزوین، یکی از پر ترافیکترین محورهای ارتیاطی کشور بوده و شب گذاشته شاهد حجم زیاد تردد در این محور بودیم که اگر به همراه وزارت راه مشکل یک و نیم کلیومتری مسیر حل شود گره ترافیکی سنگین این محور بر طرف خواهد شد.