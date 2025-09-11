به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار قاسم رضایی در بازدید از محور‌های ارتباطی استان قزوین افزود: هر چند محور‌های ارتباطی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل فارس و اصفهان هم دارای ترافیک، اما روان است.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی کشور، سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم توجه به جلو بیشترین سهم را در حوادث رانندگی دارند.

سردار قاسم رضایی در ادامه تاکید کرد: برخی محور‌های همچون محمور رفت و برگشت رودبار به قزوین، یکی از پر ترافیک‌ترین محور‌های ارتیاطی کشور بوده و شب گذاشته شاهد حجم زیاد تردد در این محور بودیم که اگر به همراه وزارت راه مشکل یک و نیم کلیومتری مسیر حل شود گره ترافیکی سنگین این محور بر طرف خواهد شد.