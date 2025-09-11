به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان برای حضور در بازی‌های آسیایی، ۲۳ تا ۲۹ شهریور در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) بنیامین آشفته (خراسان رضوی)

۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) متین کتولی (گلستان)

۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: سید طا‌ها هاشمی (مازندران) حسین آرین (تهران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) آریوبرزن محمدی (البرز)

۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان

مربی بدنساز: سینا حسینی