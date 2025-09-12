پخش زنده
پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای موفق تعمیرات اساسی، طرحهای کلیدی و ارتقای بهرهوری توانست در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۶ درصد برنامههای عملیاتی خود را محقق کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ هادی چابوک گفت: تعمیرات اساسی امسال با برنامهریزی دقیق و آغاز زودهنگام اجرا شد و دستاوردهای مهمی در حوزه تولید و پایداری عملیاتی به همراه داشت.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات این مدت افزود: نصب هسته اصلی توربین صادرات گاز، تعویض بسترهای کاتالیستی در ردیفهای تصفیه گاز، بازسازی و بهینهسازی کورهها، جایگزینی مبدلهای حرارتی فرسوده با نمونههای ساخت داخل، تعمیرات تخصصی تجهیزات حیاتی از جمله شیرآلات کنترلی، پمپها و سامانههای برق فشار قوی از مهمترین اقدامات انجام شده در این مجموعه است.
چابوک ادامه داد: در بخش برقرسانی، نیز با تعویض کابلهای معیوب و انجام تستهای تخصصی بر روی ترانسفورماتورها در افزایش ایمنی شبکه برق افزایش قابل ملاحظهای ایجاد شد.
وی با اشاره به تقویت توان داخلی گفت: ساخت و تست تجهیزات مکانیکی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی انجام شد.
همچنین طرح اتصال بخش AGE به واحد بازیافت گوگرد با هدف کاهش مشعلسوزی و افزایش قابلیت دسترسی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
وی در پایان اظهار داشت: اجرای ۱۲ طرح اصلاحی در تعمیرات امسال، پیشرفت در طرح فروش گازهای فلر و کاهش وابستگی به تأمین خارجی، از دیگر دستاوردهای پالایشگاه هشتم در نیمه نخست ۱۴۰۴ بوده است.