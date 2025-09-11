به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی با اشاره به پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان گفت: در فصل خرید، حدود سه هزار و ۸۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری و با نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان معامله شد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خرید در استان افزود: ۱۰ مرکز خرید در استان فعال است.

به گفته فتحی، شهرستان سلسله تاکنون در میزان خرید کلزا پیشتاز بوده است.