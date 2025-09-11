پخش زنده
امروز: -
عملیات جداسازی چاههای پرفشار و کمفشار برای افزایش تولید پایدار نفت در میدان نفتی آزادگان جنوبی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر منطقه نفتی آزادگان و جفیر شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان گفت: این عملیات در منیفولد با هدف ارتقای ظرفیت تولید و دستیابی به برداشت پایدار نفت در میدان آزادگان جنوبی در حال انجام است.
رضا جعفری افزود: در منیفولد ۷ چاههای پرفشار و کمفشار به صورت همزمان وارد مدار میشوند که این موضوع باعث اثرگذاری منفی چاههای پرفشار بر عملکرد چاههای کمفشار میگردد. بر همین اساس و با تصمیم مدیریت اروندان، عملیات جداسازی چاهها آغاز شده تا امکان بهرهبرداری بهینه و تولید پایدار فراهم شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، جریان چاههای کم فشار به مسیر مجزا منتقل میشود و امکان کنترل فشار و جلوگیری از تداخل در روند تولید بهوجود میآید. انتظار میرود با راهاندازی کامل این سیستم در روزهای آینده، شاهد افزایش برداشت و استمرار تولید در میدان آزادگان جنوبی باشیم.
سید رسول پژوهنده، مسئول عملیات آزادگان جنوبی، با اشاره به اقدامات تکمیلی اظهار داشت: در چارچوب سیاستهای کلان مدیریت شرکت و با هدف ارتقای ایمنی، عملیات نصب و راهاندازی Close Drain منیفولد ۷ آغاز شده است. این سیستم با کمترین هزینه و بیشترین راندمان، بهعنوان یک روش ابتکاری و کاربردی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا زمینه برداشت حداکثری از چاههای کمفشار فراهم شود.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط سخت آبوهوایی گرم منطقه بیان کرد: اجرای این پروژه به صورت شبانهروزی و با همکاری تمامی واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و ستادی در حال پیگیری است. امیدواریم با تداوم این تلاشها، افزایش تولید از میدان آزادگان جنوبی محقق شود و گامی مؤثر در راستای اهداف کلان شرکت برداشته شود.