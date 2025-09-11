به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: در سطح شهرستان اسدآباد ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ میوه وجود دارد که سالانه ۳۸ هزار تن محصول از این باغات برداشت می‌شود.

مسلم حسن آبادی افزود: در حال حاضر تنها یک سردخانه در شهرستان وجود دارد و یک سردخانه جدید نیز در حال ساخت است که جوابگوی محصولات کشاورزان و باغداران نیست.

او تأکید کرد: در حوزه صنایع تبدیلی تنها کارخانه رب در شهرستان داریم که برای محصولات باغی و سایر محصولات کشاورزی نیازمند ورود بخش خصوصی و ایجاد صنایع تبدیلی هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد تصریح کرد: :برای جلوگیری از ورود دلال‌ها به بازار خرید محصولات اقدام به خرید محصول از طریق تعاونی‌ها داشتیم.