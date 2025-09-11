پخش زنده
سارق طلا و زیورآلات در شهرستان کازرون با هفت فقره سرقت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا از منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: با اقدامات فنی و تحقیقات، متهم شناسایی و یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: متهم در تحقیقات به هفت فقره سرقت طلا و زیور آلات از منازل شهروندان اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.