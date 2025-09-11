به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران، علی صانعی، ۱۴ بازیکن را برای شرکت در اردوی ۵ روزه تیم ملی و اعزام به روسیه برای بازی‌های تدارکاتی دعوت کرد.

در بین بازیکنان دعوت‌شده، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی از تیم دلسوختگان قم حضور دارند.

تیم ملی فوتسال جوانان ایران ۲۵ شهریور برای دو دیدار تدارکاتی با روسیه عازم این کشور خواهد شد و سپس ۲۹ مهر برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان به بحرین سفر خواهد کرد.