با نظر کادر فنی سه بازیکن تیم دلسوختگان قم به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران، علی صانعی، ۱۴ بازیکن را برای شرکت در اردوی ۵ روزه تیم ملی و اعزام به روسیه برای بازیهای تدارکاتی دعوت کرد.
در بین بازیکنان دعوتشده، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی از تیم دلسوختگان قم حضور دارند.
تیم ملی فوتسال جوانان ایران ۲۵ شهریور برای دو دیدار تدارکاتی با روسیه عازم این کشور خواهد شد و سپس ۲۹ مهر برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان به بحرین سفر خواهد کرد.