مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از پیشرفت قابلتوجه طرحهای کاهش مشعلسوزی و کنترل آلایندهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شهاب چهارلنگ گفت: با تکمیل طرحها تا پایان امسال، انتشار گازهای آلاینده بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
وی افزود: طرح کاهش مستقیم مشعلسوزی و انتشار گازهای آلاینده تاکنون ۶۸ درصد و طرح خرید تجهیزات مرتبط با جمعآوری گازهای مشعل ۷۸ درصد پیشرفت داشته است. بخش زیادی از کارهای باقیمانده تا پایان امسال تکمیل میشود.
چهارلنگ گفت: طرح فروش گازهای مشعل نیز با پایان طراحی پایه، وارد مرحله خرید تجهیزات میشود و این اقدام زمینه استفاده مجدد از گازهای باقیمانده و جلوگیری از انتشار آنها را فراهم خواهد کرد.
چهارلنگ تأکید کرد: اجرای برنامههای تکمیلی در حوزه مدیریت پسماند، ارتقای تصفیهخانه پساب و کنترل آلایندههای شیمیایی با هدف کاهش اثرات زیستمحیطی و ارتقای شاخصهای کیفی در حال انجام است.