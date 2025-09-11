مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب به صورت شبانه روزی در حال فعالیت بوده و به زودی ۴ کیلومتر از محور آسفالت شده و زیربارترافیک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از کارگاه راهسازی محور شاهین دژ _ تکاب، اظهار داشت: تا پایان فصل کاری امسال ۴ کیلومتر دیگر نیز از این محور آماده آسفالت و بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: توسعه و تعریض محور شاهین‌دژ - تکاب از طرح‌های مهم بوده و زمینه توسعه بیش از پیش شهرستان را فراهم می‌کند و دسترسی اهالی این منطقه را به مرکز استان سهولت می‌بخشد.

آرامون افزود: با بهبود این مسیر، دسترسی به مناطق صنعتی و معدنی تکاب، آسان‌تر شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: فعالیت کارگاه راهسازی در محور شاهین‌دژ- تکاب به صورت شبانه‌روزی بوده و بیش از ۷۵ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین در این محور در حال فعالیت هستند.