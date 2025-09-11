پخش زنده
استاندار امروز با حضور در جهاد دانشگاهی در جریان فعالیتهای این مرکز علمی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو، استاندار قم امروز در بازدید از واحد جهاد دانشگاهی استان، ضمن حضور در بخشهای مختلف این مجموعه از نزدیک در جریان فعالیتهای پژوهشی، فناورانه، درمانی و رسانهای قرار گرفت.
وی جهاد دانشگاهی را نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی توصیف کرد که توانسته در حوزههای متنوعی، چون درمان ناباروری، گردشگری سلامت، فناوریهای نوین، آموزش و پژوهش و رسانه، دستاوردهای مهمی برای استان رقم بزند.
بهنامجو با اشاره به جایگاه ویژه قم در جهان اسلام گفت: این استان باید در حوزه زیارت و گردشگری رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد و ظرفیتهای جهاد دانشگاهی میتواند در تحقق این هدف راهگشا باشد.
وی همچنین بر لزوم تدوین سند جامع توسعه استان با افق ده ساله تأکید کرد و افزود: باید با توجه به شرایط جمعیتی، مهاجرپذیری و نیازهای اقتصادی، مسیری روشن برای آینده استان ترسیم شود تا علاوه بر افزایش سرانه درآمد، مشاغل پایدار نیز ایجاد شود.
استاندار قم توسعه بخش خدمات را یکی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی قم دانست و گفت: سلامت، آموزش، فناوری اطلاعات، گردشگری و رسانه از جمله حوزههایی هستند که میتوانند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، موجب ارتقای سطح اشتغال در استان شوند.