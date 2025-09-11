رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان اردبیل اظهار داشت: این استان در مرز آذربایجان قرار دارد و از طریق دریا نیز می‌تواند با ارمنستان و دیگر کشور‌ها ارتباط برقرار کند. انسان‌های توانمند و ظرفیت‌های کم‌نظیر در این استان وجود دارد و کافی است برای حل مشکلات رویکردی نو اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، با بیان تجربه‌ای از دوران ریاست بر دانشگاه اظهار کرد: همواره دغدغه‌ای در ذهنم وجود داشت و بارها نیز آن را مطرح کرده‌ام. آن زمان می‌گفتند مدیر خوب کسی است که بتواند پول را از مرکز بگیرد و به استان بیاورد. ما هم مدتی به این روش عمل کردیم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. حتی قول داده بودند ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند که عملی نشد. این مسئله ذهنم را تغییر داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بیداری و تغییر نگرش خاطرنشان کرد: انسان زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرد، بیدار می‌شود. با خود گفتم اگر قرار باشد از تهران یا از مقامات بالا چیزی نرسد، آیا باید مردم ما در استان بدون خدمات بهداشت و درمان یا تخت بیمارستانی بمانند؟

آقای پزشکیان ادامه داد: ما ساختمان داشتیم، تجهیزات داشتیم، سرمایه‌گذار و نیروی انسانی متخصص نیز در اختیار بود. پس چرا نتوانیم مسایل را حل کنیم؟ همان لحظه‌ای که چشم خود را از مرکز بستم و نگاه تازه‌ای گشودم، با اتکا به مردم، تولیدکنندگان، کارشناسان و پزشکان استان توانستم کارهایی را پیش ببرم که پیش‌تر غیرممکن تصور می‌شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و ملی اظهار داشت: باور داشته باشیم که هر کدام از ما توانمند هستیم. مشکل زمانی به وجود می‌آید که تصور کنیم حتماً باید کسی بیاید و دست ما را بگیرد. چرا ما خودمان الگو نشویم؟ چرا نباید کاری کنیم که به جای وابستگی، دیگران از ما بهره ببرند؟

آقای پزشکیان ادامه داد: زمانی که این نگاه در ذهنم شکل گرفت و در این مسیر شروع به کار کردم، موفق شدم قدم به قدم جلو بروم. ابتدا معاون وزیر شدم، سپس وزیر، و امروز نیز در جایگاه رئیس‌جمهور در خدمت شما هستم. این مسیر نتیجه تغییر همان نگاه بود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هرکدام از شما می‌توانید گره‌ای از مشکلات خود و جامعه را باز کنید. نگاه کنید به کشورهایی که نه نفت دارند و نه گاز؛ حتی برق و انرژی را هم وارد می‌کنند، اما زندگی خود را اداره می‌کنند. چرا ما نتوانیم؟

آقای پزشکیان با انتقاد از وابستگی به فروش نفت تصریح کرد: امروز نگرانی ما این است که اگر روزی نفت به فروش نرسد، یا دشمنان ما را تحریم کنند، زندگی‌مان دچار مشکل خواهد شد. چرا باید چنین باشد؟ چرا نباید بدون فروش نفت هم بتوانیم روی پای خود بایستیم؟ با این همه امکانات، نیروهای انسانی، نخبگان، خلاقان و ظرفیت‌های تولید و صنعت، چرا نباید کشوری مستقل و پایدار داشته باشیم؟

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان اردبیل اظهار داشت: تصور من این است که اگر نگاه متفاوتی به استان داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. شما در مرز آذربایجان قرار دارید و از طریق دریا نیز می‌توانید با ارمنستان و دیگر کشورها ارتباط برقرار کنید. انسان‌های توانمند و ظرفیت‌های کم‌نظیر در این استان وجود دارد و کافی است رویکردی نو اتخاذ شود.

آقای پزشکیان ادامه داد: وظیفه دولت آن است که بی‌منت در خدمت شما باشد، نه اینکه نگاه بالا به پایین داشته باشد. دولت ظرفیت‌های خود را دارد، اما این شما هستید که باید میدان‌دار باشید. به همین دلیل اختیار داده‌ایم استاندار و مدیران استانی بنشینند، تصمیم بگیرند و عمل کنند. خوشبختانه امروز کارگروه‌هایی از دانشمندان، نخبگان و تولیدکنندگان در کنار مسئولان استان تشکیل شده است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باور و اعتقاد من این است که اگر همین ظرفیت‌ها پای کار بیایند و تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان انجام شود، می‌توان تغییرات اساسی ایجاد کرد. نقش ما در دولت این است که موانع را از سر راه شما برداریم؛ چه مقررات دست‌وپاگیر باشد، چه قوانین مزاحم یا مشکلات اجرایی. باید با همکاری یکدیگر این موانع را برطرف کنیم تا شما بتوانید آزادانه کار کنید و خلاقیت خود را بروز دهید.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت باور به توان داخلی اظهار داشت: شما بهتر از من می‌دانید که چه میزان کار می‌توان انجام داد. کافی است باور را به خودمان پیدا کنیم.

بارها از خودم پرسیده‌ام چرا کشورهای دیگر می‌توانند ثروت عظیم تولید کنند، اما ما نتوانیم؟ پاسخ این است که مشکل در باور و شیوه عمل ماست. اگر بهانه را به گردن دولت بیندازیم، این نیز راه‌حل نیست. ما آماده‌ایم همه موانع را حذف کنیم.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: امروز به حول و قوه الهی، سران سه قوه در کنار یکدیگر هستند و مقام معظم رهبری نیز با قدرت از این مسیر پشتیبانی می‌کنند.

اگر مشکلی در قوه قضائیه وجود دارد، مسئولان آن آماده حل هستند. اگر مسایلی در مجلس پیش آید، نمایندگان ما، برادران و خواهران حاضرند برای رفع آن کمک کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: بنابراین هیچ بهانه‌ای برای باقی‌ماندن در این وضعیت وجود ندارد. شما سرمایه‌گذاران، دانشگاهیان، علما و دانشمندان باید در کنار ما قرار بگیرید تا با هم بتوانیم کشور را از این شرایط عبور دهیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت یادگیری از تجارب موفق جهانی اظهار داشت: دیگران چه کرده‌اند؟ می‌توانیم یاد بگیریم. اگر بلد نیستیم، باید برویم و بیاموزیم. اگر این نگاه در ما ایجاد شود، برای آینده کشور و نسل‌های بعدی می‌توانیم امنیت و امیدی واقعی بسازیم. امروز وقتی با دانش‌آموزان صحبت می‌کنیم، بسیاری از آن‌ها دلشان می‌خواهد به خارج بروند. چرا آموزش نبینند تا همین کشور، همین استان و همین شهر را به ارتقا، عزت و سربلندی برسانند؟ مگر ما از دیگران کمتر هستیم؟

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این نگاه باید بیش از همه در میان تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان شکل بگیرد. شما به‌مراتب آزادتر و خلاق‌تر از کارکنان ادارات هستید. کارمندان اداری بعد از مدتی گرفتار قوانین و مقررات و قالب‌های بسته می‌شوند و ذهنشان بسته می‌ماند، اما شما با ذهن باز می‌توانید مسیرهای تازه‌ای کشف کنید.

آقای پزشکیان افزود: کارهای بزرگی می‌توان انجام داد. ما هم آماده همکاری هستیم. حل مشکلات باید با کمک شما باشد. باید بپرسیم چه کاری باید انجام دهیم، تا برایتان پیگیری کنیم. پیش از سفرها باید جلسات هماهنگی گذاشته شود و آنچه لازم است به ما منتقل گردد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر درخواستی که از سوی شما ارائه شود، وظیفه ماست که گوش دهیم. برخی موارد ممکن است فوراً به خاطر بسپاریم و اجرا کنیم، برخی نیز در سفرهای بعدی پیگیری خواهد شد. ان‌شاءالله پیش از سفرهای آتی، همکاران ما در دولت با شما هماهنگ خواهند شد تا دقیقاً همان اقداماتی که باید انجام دهیم، در دستور کار قرار گیرد. ما در خدمت شما هستیم.

آقای پزشکیان با اشاره به وظیفه دولت در پشتیبانی از فعالان اقتصادی اظهار داشت: وظیفه ما این است که راه را برای شما باز کنیم تا بتوانید با قدرت کار کنید. البته تقاضاهایی که خارج از توان ما باشد ممکن است عملی نشود، اما هر آنچه در توان دولت باشد، با جدیت برای حل مشکلات شما به میدان می‌آییم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: قصد و اراده ما، رفع موانع پیش پای شماست. اگر شما بتوانید خوب کار کنید، مردم نیز به‌درستی مشغول می‌شوند، اقتصاد کشور سامان می‌گیرد و در نهایت مملکت پیشرفت خواهد کرد.

آقای پزشکیان با اشاره به بحران آب و ضرورت مدیریت منابع اظهار داشت: بر اساس آمارها، میزان برداشت آب در استان به ۲۸۰ تا ۳۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است. این سطح از مصرف، به معنای نابودی تمام سرمایه‌گذاری‌هاست، چرا که در آینده دیگر آبی باقی نخواهد ماند. در حقیقت، ما زیر پای خود را خالی می‌کنیم، در حالی که از آسمان نیز بارشی کافی نمی‌رسد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم توسعه، تعادل میان منابع و مصارف است. ما باید بدانیم چه میزان حق برداشت از منابع داریم و در برابر چه میزان مصرف می‌کنیم. اگر این تناسب بر هم بخورد، در بلندمدت همه چیز به هم خواهد ریخت.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: در استان شما باید به‌صورت کارشناسی مشخص شود چه مقدار از آب قابل استفاده است و چگونه می‌توان با همان مقدار، بیشترین بهره‌وری را داشت. کیفیت استفاده از آب اهمیت اساسی دارد. امروز گلخانه‌هایی که ایجاد می‌شوند، نشان داده‌اند که با مصرف کمتر، می‌توان چند برابر محصول به دست آورد. این همان مدیریت بهینه منابع است که باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: این موضوع دقیقاً مشابه بحث‌های مربوط به برق است که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم. مدیریت منابع و بهره‌وری صحیح، تنها راه عبور از بحران‌هاست.

آقای پزشکیان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی اظهار داشت: نیت ما این است که نیاز کشور را از گاز به برق منتقل کنیم و مصرف انرژی‌های پاک را گسترش دهیم. زمین کافی در اختیار داریم و می‌توانیم گرمایش و سرمایش را با برق تأمین کنیم. این روش نه‌تنها آلودگی زیست‌محیطی ندارد و هوای پاک ایجاد می‌کند، بلکه مقرون به‌صرفه‌تر نیز هست.

رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز ایران نسبت به دوره‌های پیشین یک و نیم درجه گرم‌تر شده است. بارش‌ها کاهش یافته و میزان تبخیر افزایش پیدا کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که در حال حرکت به سمت تغییرات خطرناک اقلیمی هستیم و اگر مدیریت نکنیم، هر روز گرفتارتر خواهیم شد.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: انرژی خورشید، موهبتی الهی است و می‌توان از آن بهره گرفت. بخش زیادی از مشکلات تولید، صنعت، تأمین رفاه و گرمایش منازل را می‌توان با انرژی پاک حل کرد. خودروها را می‌توان برقی کرد، قطارها را برقی ساخت، اجاق‌های گازی را به اجاق‌های برقی تبدیل نمود که نمونه‌ای از این امکان‌اند.

پزشکیان با اشاره به نقش نگاه مشترک در ساخت آینده کشور اظهار داشت: این نگاه شما، نگاه استان، نگاه نمایندگان محترم و نگاه ماست که آینده کشور را خواهد ساخت. ما پیشنهادات شما را پیگیری می‌کنیم و هر آنچه از دستمان برآید، حتماً برایتان حل خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اختیارات لازم را به استان‌ها داده‌ایم و باز هم خواهیم داد. البته این روند باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم از نظر قانونی مشکلی ایجاد نکند و هم اگر قانونی لازم باشد، با کمک نمایندگان و مسئولان ذی‌ربط اصلاح شود تا اختیار در استان‌ها به‌طور واقعی محقق گردد. مقام معظم رهبری نیز در جلسه‌ای با استانداران بر همین موضوع تأکید داشتند که استان‌ها باید بتوانند کار خود را انجام دهند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: به پیر و پیغمبر قسم، این‌گونه نیست که همه چیز باید در تهران تصمیم‌گیری شود. گاهی کسانی که در تهران نشسته‌اند، تصور دیگری دارند، در حالی که در استان‌ها ظرفیت فراوانی وجود دارد. هر یک از شما می‌توانید مسئولیت‌های بزرگ بر عهده بگیرید. همان‌طور که آقای نیکزاد از اردبیل به جایگاه نایب‌رئیسی مجلس رسید یا برخی از شما در اتاق بازرگانی و سایر نهادها نقش‌آفرینی می‌کنید.

رئیس‌جمهور افزود: من آدم عجیب‌وغریبی نیستم؛ همانند شما هستم، بلکه در بسیاری زمینه‌ها شاید از شما پایین‌تر هم باشم. در رشته خودمان توانمندی داریم و در کنار هم می‌توانیم یکدیگر را تکمیل کنیم. با همکاری و همدلی، مملکت را خواهیم ساخت.

پزشکیان تأکید کرد: اگر اختیارات واقعی به استان‌ها داده شود و همگی بپذیریم که نباید خود را پایین‌تر از دیگران بدانیم، آنگاه با جمع‌آوری نیروها و اتحاد، می‌توانیم تلاش کنیم تا به بالاترین جایگاه‌ها برسیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح روندهای آموزشی و مدیریتی اظهار داشت: هر جا نیاز به آموزش باشد، آموزش را اصلاح می‌کنیم. اگر دیدن و تجربه لازم است، بستر را برای دیدن و تجربه آزاد فراهم می‌کنیم. باید تلاش کنیم بهترین شویم. این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در چشم‌انداز به آن اشاره فرمودند و تأکید کردند که ما باید تا سال ۱۴۰۴ الگو می‌شدیم، اقتصاد نخست منطقه می‌شدیم و الهام‌بخش دیگران قرار می‌گرفتیم، اما قصور کردیم.

پزشکیان ادامه داد: اکنون وظیفه ماست که زنجیرهای این قصور را باز کنیم و اجازه دهیم پرواز شکل بگیرد. نباید تصور کنیم هرچه من گفتم، همه باید بپذیرند. با هم می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم. ما به شما اعتماد داریم و به توانایی شما اعتقاد داریم. اگر مشکلی برایتان ایجاد کردیم، بفرمایید تا آن را از سر راه برداریم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: انتظار از ما باید به اندازه توان ما باشد. جایی ممکن است امکان کمک نداشته باشیم، اما شما باید راه پیدا کنید، ما می‌خواهیم کمک کنیم، اما در عین حال ممکن است درآمدها کاهش یابد و مشکلاتی ایجاد شود. لازم است هوای یکدیگر را داشته باشیم تا بتوانیم با هم به جلو برویم.

پزشکیان افزود: در مجلس نیز بحث ما همین بود که دولت باید کوچک شود. نمی‌خواهیم دولتی با کسری بسازیم که باری بر دوش اقتصاد کشور باشد، بلکه باید یاری‌گر اقتصاد باشیم. این مسیر تنها با همکاری مجلس، فعالان اقتصادی، دولت و مردم عزیز ممکن است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر همه با هم تلاش کنیم، می‌توانیم استقلال، سربلندی و عزت را برای استان‌ها و کشورمان به ارمغان بیاوریم.

پزشکیان با انتقاد از رفتارهای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل چه حقی دارد که امروز با مسلمانان این‌گونه رفتار کند؟ آیا آنان انسان‌های نخبه‌اند و ما عقب‌مانده‌ایم؟ چه کسانی هستند که می‌توانند روندهای جهانی را به نفع خود تغییر دهند و ملت‌ها را تحت فشار بگذارند؟ آنان ما را به جان هم می‌اندازند و خودشان منابع نفت و گاز ما را غارت می‌کنند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تصور نکنیم اگر در این منطقه نفت، گاز و معادن وجود نداشت، آن‌ها به ما نگاه می‌کردند یا اهمیتی برای ما قائل می‌شدند. امروز نخبگان ما را جذب می‌کنند و می‌برند، در حالی که ما باید بایستیم و باور کنیم که توانمند هستیم.

پزشکیان تأکید کرد: هر انسانی اگر غیرت داشته باشد، چه نخبه باشد، چه سرمایه‌گذار، چه دانشگاهی، چه تولیدکننده یا سیاستمدار، برای عزت و سربلندی کشورش به‌گونه‌ای دیگر نگاه خواهد کرد و به شکلی دیگر عمل خواهد نمود. ما نباید بپذیریم که جیره‌خوار دیگران باشیم. باید باور کنیم که بهترین هستیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما هر روز در نماز می‌گوییم «الله اکبر»، «ربی الأعلی». خدایی که ما عبادت می‌کنیم برتر و بالاتر است. چگونه ممکن است من در برابر خدای برتر سر خم کنم اما در برابر دیگران ذلیل و ناتوان باشم؟ معنای حقیقی «الله اکبر» و «ربی الأعلی» این است که انسان باید به سمت تعالی حرکت کند و هیچ چیز فروتر از آن را نپذیرد.

پزشکیان در پایان این نشست با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: از شما تشکر می‌کنیم و خدا قوت می‌گوییم. ما در خدمت شما هستیم و مطمئن باشید پیشنهاداتی که ارائه دادید، در هر بخشی که در توان دولت باشد، با تمام قدرت دنبال خواهد شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آقای استاندار نیز هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد و با همکاری نمایندگان محترم، از جمله آقای نیکزاد و دیگر عزیزان حاضر، بستر مناسب برای تولیدکنندگان فراهم خواهد شد. البته باید همواره به یاد داشته باشیم که تعادل منابع مانند آب، گاز و برق بر هم نخورد. اگر این تعادل از بین برود، فردا استان، شهر و حتی کشور ما با بحران روبه‌رو خواهد شد و تمدن و فرهنگ آسیب خواهد دید.

پزشکیان خاطرنشان کرد: آب باید به اندازه مصرف شود. بارها گفته‌ام، همان‌طور که هنگام گرفتن خون از بیمار ابتدا فشار او را می‌سنجیم، در بهره‌برداری از زمین هم باید ظرفیت را در نظر گرفت. اگر بدون توجه به فشار و کشش زمین، آب یا معدن را بیش از حد برداشت کنیم، زمین خواهد مرد. باید به‌اندازه ظرفیت از منابع استفاده کرد؛ چه در کشاورزی، چه در آب، چه در خاک و چه در معدن.

رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های استانی با سرعت، قدرت و کیفیت پیش برود.

همچنین پیش از آغاز سخنان رئیس‌جمهور، دو تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و دامپروری به امضا رسید.

موضوع نخستین تفاهم‌نامه احداث واحد دامداری صنعتی ۳۰۰۰ رأسی گاو شیری در شهرستان گرمی است. میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح ۱۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۴ همت) و ظرفیت اشتغال آن ۱۰۰ نفر اعلام شده است. دوره اجرای این طرح بین ۲ تا ۴ سال تعیین شده است.

تفاهم‌نامه دوم برای احداث گلخانه‌ای به وسعت ۳۴۶ هکتار در شهرستان پارس‌آباد به امضاء رسید. میزان سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۱۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۱ همت) با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۶۰ نفر اعلام شده است. مدت زمان اجرای این طرح بین 3 تا 5 سال خواهد بود.

همچنین در حاشیه این مراسم، به‌صورت ویدئوکنفرانس و با دستور رئیس‌جمهور، کارخانه تولید سرم شرکت «بهستان طب غرب» افتتاح شد. این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بالغ بر سه‌هزار و پانصد میلیارد ریال (حدود ۳.۵ همت) در فاز اول، اشتغال مستقیم برای ۵۰۰نفر ایجاد خواهد کرد.

این کارخانه با هدف تأمین کامل نیاز کشور به سرم‌های تزریقی انسانی راه‌اندازی شده و ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت.