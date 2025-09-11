به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: برداشت محصول چغندرقند دراین شهرستان آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.

عمرعلیپور افزود: سطح زیر کشت چغندرقند در پیرانشهر طی سال زراعی جاری ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار است که این میزان در مقایسه با سطح ابلاغی هشت‌هزار و ۴۰۰ هکتاری، حدود ۶۰۰ هکتار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: الگوی کشت و اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی زراعت در شهرستان پیرانشهر به عنوان قطب تولید چغندرقند به طور کامل رعایت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر اظهارداشت بخش عمده‌ای از نیاز آبی مزارع چغندرقند تا اوایل تیرماه از طریق بارندگی‌های طبیعی تأمین و برهمین اساس حدود ۲۵ درصد در مصرف آب کشاورزی و منابع آبی شهرستان صرفه جویی خواهد شد.

علیپور اضافه کرد: با آغاز برداشت چغندرقند ضمن تأمین نیاز کارخانه قند شهرستان، پیش بینی می‌شود بخشی از این محصول هم برای تأمین سایر شهرستان‌های استان ارسال شود.

وی یادآور شد: سال گذشته ۵۰۳ هزار تن چغندرقند از سطح هفت هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد که نسبت به چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

آذربایجان‌غربی به علت برخورداری از آب و خاک مناسب و دارا بودن ۶ کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه، خوی، پیرانشهر، میاندوآب، مهاباد و نقده همواره در تولید چغندرقند و شکر در کشور در جایگاه برتری قرار داشته و یکی از قطب‌های مهم تولید چغندرقند در کشور است.