در آستانه مهر تحصیلی، مدرسه خیرساز دکتر عباس ادیب حبیب آبادی در شهر حبیب آباد برخوار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در راستای اجرای طرح نهضت توسعه و عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت خیران، مدرسه خیرساز دکتر عباس ادیب حبیب آبادی باکمک ۴۰۰ میلیارد ریالی خیر در شهر حبیب آباد برخوار به بهره برداری رسید.

این مدرسه در زمینی با سه هزار و ۴۰۵ متر و هزار و ۵۱۷ متر مربع زیر بنا در دو طبقه احداث شده و دارای ۱۲ کلاس، کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه و سمعی بصری، دو اتاق اداری، سالن اجتماعات و ۱۴ چشمه سرویس بهداشتی است.

مدرسه دکتر عباس ادیب با مشارکت ۴۲ خیر و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان به عنوان نمادی از طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی است.