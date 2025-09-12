به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، ماموران انتظامی، موفق به رصد و توقیف سه محموله بزرگ کالای قاچاق در محور‌های مواصلاتی استان شدند.

سرهنگ حسین بساطی ادامه داد: در این عملیات مقادیر زیادی انواع نوشت افزار، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی قاچاق به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال کشف و جمع آوری شد.

وی گفت: در این رابطه برای متهمان پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضایی قرار گرفتند.