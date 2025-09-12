پخش زنده
یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای برکان واقع در استان اصفهان پر و مسدودسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه با هماهنگی و همراهی مراجع قضایی و انتظامی، مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز در دستور کار شرکت آب منطقهای اصفهان است، افزود: امیدواریم از این طریق در وضعیت منابع آب استان بهبود حاصل شود.
محسن رفیعی تاکید کرد: از راهکارهای عملی برای حفظ منابع آب موجود و کمک به بهبود وضعیت آبخوانها، اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب است.
وی گفت: سامانه تلفنی ۳۸۴۸ یگان حفاظت شرکت آب منطقهای بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در باره حفر چاههای غیر مجاز و هرگونه تخلفات مرتبط با آب است.
برکان روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان است.