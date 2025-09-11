بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز تأمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های صنعتی و همچنین رفع نیاز‌های خدماتی تأمین کرد.

سهم بخش تجاری و بازرگانی از این میزان تأمین ارز، بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار بوده که بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.

پس از آن، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

همچنین بر پایه این گزارش، مبلغ ۷۱۳ میلیون دلار دیگر نیز برای رفع نیاز‌های خدماتی تأمین ارز شده است.

این اقدام برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های ضروری و حمایت از تولید و مصرف داخل صورت گرفته است.