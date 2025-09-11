المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های ملی و مهارت به میزبانی کاشان در حال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ملی و مهارت کشور گفت: نوزدهمین المپیاد ورزش قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه ملی مهارت، از هجدهم شهریور با حضور ۴۴۰ دانشجو از ۳۱ استان آغاز شده است.

فتح الله هاویل ادامه داد: این المپیاد در هشت رشته ورزشی شامل تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، بدمینتون، فوتسال، والیبال، بسکتبال سه در سه و دو و میدانی تا ۲۵ شهریور در کاشان ادامه دارد.

وی افزود: برگزیدگان این المپیاد‌ها برای شرکت در المپیاد ورزشی قهرمانی وزارت علوم در تابستان ۱۴۰۵، معرفی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به وجود ۱۸۳ مرکز دانشگاه ملی مهارت در کشور و بیش از هفت هزار دانشجوی تخصصی رشته تربیت بدنی، گفت: این موضوع موجب رقابت و مشارکت چشمگیر شرکت کنندگان می‌شود.

هاویل با تأکید بر اهمیت تلفیق فرهنگ و ورزش ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی متنوعی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های ملی مهارت کشور و در طول برگزاری مسابقات برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.