به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خلیلی دروازه‌بان تیم ملی هندبال بانوان و اولین لژیونر ایرانی در لیگ هندبال رومانی است و سابقه حضور در لیگ ترکیه را نیز در کارنامه دارد.

خلیلی در سوپرلیگ ترکیه، با ثبت ۱۲۹ سیو، در جمع ۵ دروازه‌بان برتر فصل قرار گرفت. در سال ۲۰۲۳، فاطمه خلیلی با تیم CSM Iași رومانی قرارداد بست و به‌عنوان نخستین لژیونر هندبال بانوان ایران در این کشور به میدان رفت.

پیش از این وی به مدت یک فصل در دروازه سپاهان قرار داشت، و از جمله تیم‌هایی که خلیلی سنگربان آنها بوده می‌توان به هدف پویان جوان قم، نفت و گاز گچساران، چمران لارستان و اشتادسازه مشهد اشاره کرد.

فاطمه خلیلی سابقه حضور در تیم ملی جوانان و بزرگسالان ایران را دارد و در بیش از ۵ دوره مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافته است.

وی اولین دروازه‌بان زن ایرانی بود، که در دو دیدار جهانی عنوان MVP را کسب کرده است.