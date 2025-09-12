پخش زنده
فاطمه خلیلی لژیونر ملیپوش هندبال کشور به طلایی پوشان اصفهانی پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خلیلی دروازهبان تیم ملی هندبال بانوان و اولین لژیونر ایرانی در لیگ هندبال رومانی است و سابقه حضور در لیگ ترکیه را نیز در کارنامه دارد.
خلیلی در سوپرلیگ ترکیه، با ثبت ۱۲۹ سیو، در جمع ۵ دروازهبان برتر فصل قرار گرفت. در سال ۲۰۲۳، فاطمه خلیلی با تیم CSM Iași رومانی قرارداد بست و بهعنوان نخستین لژیونر هندبال بانوان ایران در این کشور به میدان رفت.
پیش از این وی به مدت یک فصل در دروازه سپاهان قرار داشت، و از جمله تیمهایی که خلیلی سنگربان آنها بوده میتوان به هدف پویان جوان قم، نفت و گاز گچساران، چمران لارستان و اشتادسازه مشهد اشاره کرد.
فاطمه خلیلی سابقه حضور در تیم ملی جوانان و بزرگسالان ایران را دارد و در بیش از ۵ دوره مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافته است.
وی اولین دروازهبان زن ایرانی بود، که در دو دیدار جهانی عنوان MVP را کسب کرده است.