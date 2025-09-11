به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اثر نمایشی در انتظار نور در اهواز بر روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این نمایش آیینی با اجرای کامل اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز انجام می‌شود.

جمال ضیغمی افزود: «در انتظار نور» سفری جذاب و دخترانه به دل تاریخ است که با هدف تبیین و ترویج آموزه‌های نبوی و معرفی سیره و فضایل اخلاقی پیامبر مهر و رحمت به نسل نو در قالب داستان طراحی شده است.

وی ادامه داد: در این اثر تلاش شده است تا با استفاده از عناصر نمایشی، موسیقی، سرود، نورپردازی ویژه، طراحی مناسب لباس و صحنه و فضاسازی محیطی، فضایی الهام‌بخش، معنوی و مفرح برای تماشاگران فراهم آورد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان بیان کرد: نمایش در انتظار نور تا فردا جمعه بیست و یکم شهریور ماه در دو سانس ۱۸:۳۰ تا ۲۰ و ۲۰:۳۰ تا ۲۲، آماده بازدید عموم در مجتمع فرهنگی هنری کانون واقع در فاز ۲ پاداد شهر است.