بیش از ۱۰۷ تیم دانشجویی از سراسر کشور در رویداد ملی دانشجویی فیروزکست شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست گفت:جشنواره ملی فیروزهکست، ابتکاری از کافه آوای دانشگاه صنعتی اصفهان، فرصتی برای دانشجویان است تا با تولید پادکستهای خلاقانه در حوزه گردشگری پایدار، استعداد خود را به نمایش بگذارند.
علی محمدصالحی، رویکرد این جشنواره را توجه به گردشگری پایدار با رویکرد خلاق بیان کرد و افزود: این جشنواره برای اولین بار در کشور با استفاده از پادکست به شناسایی نیمهپنهان گردشگری در ایران پرداخت و خلاقیت به عنوان مهمترین اصل شرکت در این رویداد بهشمار میرود.
وی گفت: این جشنواره در سه محور گردشگری شهری، علمی-صنعتی و رویدادهای تاریخی برگزار شد و دانشجویان مطابق این سه محور به ارائه روایتهایی از ظرفیتهای ناشناخته گردشگری کشور خود پرداختند.
علی محمدصالحی، دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست با اشاره به تعداد تیمهای شرکتکننده در این رویداد اظهار کرد: بیش از ۱۰۷ تیم دو تا سه نفره در این رقابت شرکت کردند که از این میان، ۳۵ درصد آثار ارسالی این جشنواره متعلق به استان اصفهان است.
وی افزود: پس از آن استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه و کردستان بیشترین مشارکت را داشتهاند.
محمدصالحی با اشاره به اتمام مرحله داوری اولیه آثار بیان کرد: از میان تیمهای شرکتکننده در این جشنواره، حدود ۳۰ درصد آثار به دلیل نداشتن کیفیت لازم در مقایسه با سایر آثار و رعایت نکردن شرایط اصلی رقابت در مرحله نخست داوری حذف و مابقی آثار برای بررسی تخصصی به داوران جشنواره ارسال شد.
دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست از میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از تمام تیمهای راهیافته به مرحله دوم داوری خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره در روزهای ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه با حضور تمام تیمهایی که مرحله نخست داوری را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.