پخش زنده
امروز: -
شهر بصره همچون دیگر شهرهای عراق شاهد جشنهای گستردهای به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، شهر بصره همچون دیگر شهرهای عراق شاهد جشنهای گستردهای به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اسلام حضرت محمد صلیالله علیه و آله و امام جعفر صادق علیهالسلام بود
.این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی سرشار از ایمان و برادری برگزار شد.
محافل با سرودهای مذهبی و انوار محمدی مزين بود و فضایی از صمیمیت، آرامش و همبستگی اجتماعی را در میان حاضران ایجاد کرد.