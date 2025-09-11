شهر بصره همچون دیگر شهر‌های عراق شاهد جشن‌های گسترده‌ای به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، شهر بصره همچون دیگر شهرهای عراق شاهد جشن‌های گسترده‌ای به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه‌السلام بود

.این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی سرشار از ایمان و برادری برگزار شد.

محافل با سرودهای مذهبی و انوار محمدی مزين بود و فضایی از صمیمیت، آرامش و همبستگی اجتماعی را در میان حاضران ایجاد کرد.