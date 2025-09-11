به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی برای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح پاک سازی نقاط آلوده، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس به صورت مستمر دراستان اجرا می‌شود.

سردار رحیم جهانبخش با اشاره به رشد صد درصدی کشفیات مواد مخدر و رشد ۶۵ درصدی دستگیری‌ها در سال جاری افزود: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با اجرای ۲۵۰ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش در شهر، ۲۱۹ نقطه آلوده پاکسازی، ۱۰ مورد اماکن تجاری بسته، بیش از ۳۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۳هزار و۹۵۰ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شده‌اند.

وی از انهدام ۱۳ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در سطح استان از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان امسال بر بنیان مالی و اقتصادی قاچاقچیان ضربه وارد شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به عزم جدی پلیس در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و نیز معتادان متجاهر در سطح استان تاکیدکرد و با قدردانی از پیگیری و تلاش‌های مجاهدانه همکاران خود در مقابله با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، از مردم خواست همچون گذشته یاری گر پلیس باشند.