به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد نیکو در نشست بررسی شاخص‌های اقتصادی خوزستان افزود: خوزستان در رتبه‌بندی بیکاری بین رده‌های دوم تا پنجم کشور قرار دارد و علت‌یابی این مساله نشان می‌دهد که بخشی از آن به تقاضای نیروی کار و بخشی دیگر نیز به حوزه عرضه بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد شاغلین از یک میلیون و ۲۰۶ هزار نفر به یک میلیون و ۳۰۶ هزار نفر افزایش یافته است که این رشد نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود بازار کار است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار داشت: در سال گذشته ۷۱ هزار شغل ایجاد شد که بخشی از آن به افراد خارج از استان اختصاص داشت و حدود ۴۰ هزار شغل در سال مربوط به خوزستان است.

نیکو با بیان اینکه باید شرایط اشتغال در استان بهبود یابد و تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد، بیان کرد: ۵۴ درصد اشتغال در بخش خدمات، ۳۲ درصد در صنعت و ساختمان، و ۱۴ درصد در حوزه کشاورزی است.

وی از کاهش نرخ اشتغال ناقص در استان خبر داد و گفت: این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود شرایط اشتغال در خوزستان است.