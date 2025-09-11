واترپلو قهرمانی آسیا؛ حریفان ایران مشخص شدند
تیم ملی واترپلو کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا با تیمهای چین، ازبکستان، هنگکنگ و کویت هم گروه است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی قهرمانی آسیا ۱۲ تا ۱۹ مهر به میزبانی احمدآباد هند برگزار میشود و تیم ملی واترپلو ایران نیز در این رویداد حاضر خواهد شد.
بر اساس قرعهکشی، تیم ملی واترپلو کشورمان در گروه A این رقابتها قرار گرفته است.
گروهبندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: کویت، چین، ازبکستان، ایران، هنگکنگ
گروه B: ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند، تایلند
برنامه مسابقات تیم ملی ایران به این شرح است:
جمعه ۱۲ مهر، ایران - چین/ ساعت ۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ مهر، ایران - هنگکنگ/ ساعت ۱۲
یکشنبه ۱۴ مهر، ایران - ازبکستان/ ساعت ۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ مهر، ایران _ کویت/ ساعت ۱۱:۲۵
پس از پایان مرحله گروهی، تیمهای برتر هر گروه راهی مرحله نیمهنهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند. در مراحل حذفی ابتدا تیمهای اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.
هشت تیم برتر جواز حضور در مسابقات واترپلو بازیهای آسیایی ناگویا را بدست خواهند آورد.