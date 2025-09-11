پخش زنده
خانه قرآن و عترت روستای اشترمل از توابع شهرستان تویسرکان از عوامل گسترش آموزه های قرآنی در این روستا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانه قرآن و عترت روستای اشترمل عاملی مهم در گسترش آموزههای قرآنی و به دنبال آن ترویج سبک زندگی متعالی، کاهش آسیبهای اجتماعی و روانی و در نهایت نشاط معنوی در این روستا است، در این روستا ۶ حافظ کل قرآن کریم پرورش یافتهاند.
ترکاشوند از مسولان خانه قرآن و عترت روستای اشترمل با بیان اینکه خانه قرآن و عترت این روستا ۱۷ سال زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی فعال است، گفت: ۲۰۰ قرآن آموز در کلاسهای رایگان آن حضور دارند.
او افزود: ۲۴ مربی هم با نیت خیر و خدایی، رایگان در خدمت ترویج فرهنگ قرآنیاند و ۶ حافظ قرآن کریم در این روستا پرورش یافتهاند.
ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در پرتو قرآن از اهداف برگزاری این کلاسها است.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر که قرآن را بیاموزد، به دیگری یاد دهد و به محتوایش عمل کند من راهنمای او به بهشت خواهم بود.
آموزش فرهنگ قرآنی بسیاری از گرفتاریها روانی و آسیبهای اجتماعی را رفع و آرامش توام با نشاط معنوی را به جامعه تزریق می کند.
در زندگی با آیهها، آیههای منتخب قرآن به شکل موضوعی، مفاهیم و به شیوه روخوانی، روان خوانی و حفظ کار می شود.