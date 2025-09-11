پخش زنده
نخستین جشنواره روستایی با عنوان «بذر تا نذر» در روستای کبک آباد از توابع بخش مرکزی مهریز یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد گفت: این جشنواره با هدف معرفی محصولات بومی، صنایع دستی و هنرهای محلی منطقه است.
محمد جواد میربهبودی از حضور بیش از ۵۰ غرفهدار از نقاط مختلف استان یزد در این رویداد خبرداد و افزود: حدود ۱۵ غرفه به پخت انواع نانهای سنتی استان اختصاص دارد.
وی با اشاره به حمایت از برگزاری چنین جشنوارههایی در سطح روستاهای استان ادامه داد: این رویدادها میتواند به معرفی فرهنگ و هنر محلی و همچنین تقویت اقتصاد روستایی کمک کند و علاوه بر ارتقای همبستگی اجتماعی و ترویج محصولات محلی، به توسعه پایدار روستاها منجر میشود.