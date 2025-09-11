محفل باشکوه انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته و استقبال گسترده مردم در مسجد جامع کوچکسرا قائم‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز فرخنده میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، محفل نورانی انس با قرآن کریم شامگاه گذشته در مسجد جامع کوچکسرا شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

این مراسم معنوی با حضور جمعی از قاریان ممتاز و بین‌المللی، همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، تواشیح و تلاوت آیات نورانی قرآن مجید، فضایی سرشار از معنویت و انس با کلام وحی را برای حاضران رقم زد.

برگزاری این محفل قرآنی در کنار مناسبت‌های مذهبی، فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت اسلامی و تجدید بیعت با آموزه‌های الهی بود.