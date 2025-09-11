پخش زنده
امروز: -
همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس «پویش همکلاسی» برای کمک به دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور در باغ کتاب تهران تا روز جمعه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پویش همکلاسی با شعار «فردامونو بسازیم» به همت گروههای جهادی و بنیاد برکت با نام رویداد همبازی در باغ کتاب تهران در حال اجراست.
دراین پویش شرکت کنندگان کولههای تهیه شده توسط خیرین را از لوازم التحریر پر میکنند و سپس کولهها را در جعبهای بزرگ میندازند.
شرکت کنندگان قبل از انداختن کوله به داخل جعبه کارت آرزوها را برای گیرنده کوله تحصیلی پر میکنند.
در این پویش به منظور تشویق دانش آموزان و خانوادهها به شرکت دراین کار خیر و رساندن پیام همدلی به دانش آموزان کم برخوردار پس از تحویل کوله تحصیلی کارت بازی رایانهای موجود در مجموعه را دریافت میکنند.
به گفته دست اندرکاران پویش، رویداد همبازی بخشی از پویش سراسری همکلاسی است که قرار است در این پویش سراسری، تعداد ۲۰۰ هزار کوله تحصیلی همراه با لوازم التحریر میان دانش آموزان مقاطع مختلف در مناطق کم برخوردار کشور توزیع شود.