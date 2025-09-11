به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان گفت: این دوره آموزشی از دی ماه پارسال و با حضور هزار و ۶۰ معلم مقطع ابتدایی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

صادق انصاری با بیان اینکه این دوره آموزشی به دو صورت حضوری و مجازی برای تمامی دروس ابتدایی اجرا شد، افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی معلمان جدیدالورود در زمینه تدریس دروس مقطع ابتدایی است.

وی اضافه کرد: نام نویسی از معلمان مقطع تحصیلی متوسطه اول هم شروع شد که با پایان نام نویسی، دوره آموزشی این مقطع هم از مهر ماه امسال شروع می‌شود.

مدیر ستاد اجرایی فرمان امام در استان ادامه داد: این دوره آموزشی به همت قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش در استان اجرا شد.