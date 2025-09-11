در خراسان شمالی ۱۳ نوع نان ثبت ملی شده است، که پخت نان خراسانی یکی از آنها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ یکی از این نان‌ها که پخت آن در خراسان شمالی به تدریج به فراموشی سپرده می‌شود، نان خراسانی است که در بجنورد تنها در یک واحد پخت می‌شود.

اینجا در خیابانی از بجنورد هنوز بوی نان داغ سنتی کوچه‌های قدیمی را پر می‌کند.

در روزگاری که بیشتر نان‌ها از کارخونه به سفره‌ها میرسند و صنعتی هستند، هنوز شعله‌های یک تنور سنتی روشن است.

نان خراسانی بخشی از فرهنگ و هویت مردم خراسان شمالی است نانی که سفره‌های مادربزرگ‌ها بدون آن کامل نبود.

تاج علی نیستانی بیش از ۴۰ سال است در خیابان حر بجنورد، تنور نان سنتی خراسانی را زنده نگه داشته است.