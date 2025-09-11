پخش زنده
فاز دوم سیل بندهای خاکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هزینه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: طرح استراتژیک ساخت سیلبندهای خاکی پیرامونی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هدف حفاظت از تاسیسات، امکانات زیربنایی و سرمایهگذاریهای کلان در سایت صنایع انرژی بر لامرد در برابر تهدید سیلابهای مخرب زمستانی و با هزینه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در فاز دوم به بهره برداری رسید.
سید امیر برهانی افزود: این طرح در فاز دوم که در پهنه سیلگیر دشت لامرد و در بستر سیلابی رودخانه مهران شور واقع شده است در چهار بخش شمالی، جنوبی، غربی و میانی و همچنین در فازهای بعدی به صورت دایکهای پیرامونی کل سایت اجرا میشود.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.