به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران برای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، فردا، جمعه ۲۱ شهریور، راهی اردن می‌شود.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم هندبال کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

تیم هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی کشورمان در این مسابقات به وقت تهران به این شرح است:

دوشنبه ۲۴ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰: ایران - مالدیو

سه شنبه، ۲۵ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران - سوریه

چهارشنبه، ۲۶ شهریور، ساعت ۱۶:۳۰: ایران - کره جنوبی

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد.

دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.