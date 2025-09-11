رئیس آموزش و پرورش مرند گفت:در راستای تحقق عدالت آموزشی امسال با همت خیرین و نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی ۱۹ پروژه مدرسه سازی در شهرستان مرند و یامچی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فهیمی گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید ۵۱۴۰۰ دانش آموز در مدارس شهرستان مرند مشغول به تحصیل خواهند شد و همزمان با شروع سال تحصیلی شاهد افتتاح ۵ مدرسه در منطقه یامچی و شهرستان خواهیم بود.

وی افزود:مدرسه لیوار پایین یامچی و یکان سعدی یامچی از جمله پروژه‌هایی هستند که در آغاز سال تحصیلی افتتاح خواهند شد که با افتتاح این ۵ مدرسه ۱۹ کلاس درس به فضای آموزش اضافه خواهند شد که اداره نوسازی مدارس برای تکمیل این مدارس ۱۸ میلیارد تومان هزینه کرده و مابقی هزینه‌ها توسط خیرین پرداخت شده است.

فهیمی گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی امسال با همت خیرین و نوسازی مدارس استان ۱۹ پروژه مدرسه سازی در شهرستان مرند و یامچی در حال اجراست که برخی از آنها بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و بزودی شاهد افتتاح و تکمیل آنها خواهیم بود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مرند گفت: تمام مدارس آماده پذیرایی از دانش آموزان هستند و مشکلی از بابت پذیرش دانش آموز نداریم و برخی مدارس نیز به امکانات روز و مدرن مجهز شدن که شاهد بالا بردن سطح آموزش در مدارس خواهیم بود.