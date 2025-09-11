به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،رسول روستائی با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش پنج برابری داشته است، افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمزارز در ۲۵ مرکز کشف شده است.

وی با اشاره به این که این تعداد ماینر در هر ساعت معادل مصرف برق ۱۲۵۰ خانوار (منطقه معتدل سردسیر) در زمان اوج بار برق مصرف می‌کنند، گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت تولید برق این تعداد ماینر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که این خود گویای میزان خسارت به شبکه برق و اموال عمومی است.

روستائی گفت: این تعداد ماینر ماهانه حدود ۱۶۰ تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و به محیط زیست آسیب می‌رسانند.

وی اضافه کرد: از ابتدای طرح جمع‌آوری انشعابات و مصارف غیرمجاز، تعداد ۱۰۹۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است، این ماینرها معادل برق مصرفی بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه مصرف می‌کنند.

روستائی با بیان این که هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز در استان صادر نشده است، یادآوری کرد: در مرحله اول تعداد ۲۲۴ دستگاه ماینر امحاء و طبق مصوبه کارگروه مدیریت مصرف که با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار برگزار شد و هیچ دستگاهی بدون مجوز کمیته مدیریت مصرف استان حق ترخیص و آزادسازی دستگاه‌های مکشوفه را ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد درباره نحوه شناسایی ماینرها نیز عنوان کرد: معمولا این ماینرها سر و صدای زیادی دارند و به دلیل گرمای شدیدی که تولید می‌کنند، نیاز به استفاده دائم از وسایل سرمایشی دارند. بنابراین محل‌های متروکه‌ای که کولر به صورت ۲۴ ساعته کار می‌کند مشکوک به استخراج رمزارز هستند.

روستائی در پایان تاکید کرد: مشترکان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محل‌های استخراج رمزارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ از پاداش تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند. همچنین تاکنون بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش عوامل معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمرارز در استان پرداخت شده است.