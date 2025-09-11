پخش زنده
امروز: -
استاد دانشگاه و پژوهشگر البرزی گفت: اولین گام کسانی که خارج از ادیان الهی هستند در وجه نخست به مولفه اعتقادی توحید میرسند، این گرمای اتحاد امتها به صورت یک بلوغ اجتماعی شکل میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رضایی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه نگاه مردم با تبریک هفته وحدت گفت: یکی از ویژگیهای اصلی جریان ادیان، مسئله توحید است؛ آن چنان که یکی از جریان وحدت، کلمه ویژه برای جمع شدن ملتها توحید است.
استاد دانشگاه و پژوهشگر در برنامه زنده سیمای البرز افزود: اولین گام کسانی که خارج از ادیان الهی هستند در وجه نخست به مولفه اعتقادی توحید میرسند، این گرمای اتحاد امتها به صورت یک بلوغ اجتماعی شکل میگیرد، یکی از ویژگیهایی که حضرت امام (ره) به آن اشاره میکنند همین مسئله توحید است میفرمایند که ما باید به توحید باز گردیم. مولفه توحید یک نقطه مشترک برابری و برادری میان ادیان مختلف است، که وحدت قلوب را به همراه دارد.
وی با بیان اهمیت انسجام اجتماعی و امنیتی به واسطه مولفه وحدت به مجری نگاه مردم اظهار کرد: در اتفاقهای اخیر فضای جنگ وحدت زا بود و تمامی آحاد مردم با یکدیگر یکپارچه شدند تا دشمن بیرونی و هجمههایی که بر اعتقادها و امنیت مردم وارد میشود را از بین ببرند.
رضایی با حضور در برنامه سیمای البرز بیان کرد: مولفه وحدت در حوزه شناختی قرار میگیرد و استکبار با طرح ریزی جریان جدایی امت اسلامی به دنبال این است که بر اهداف خود دست پیدا کند. بحث تفرقه و شکاف میان امت اسلامی از برنامه دشمن است.