در حالی که نیروهای نظامی اتحادیه اروپا مستقر در بوسنی و هرزگوین پیش از رزمایش سالانه خود موسوم به «واکنش سریع ۲۰۲۵» در حال تقویت بنیه و نیروهای نظامی خود هستند، گروهی از نظامیان ارتش جمهوری چک نیز وارد بوسنی و هرزگوین شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، رزمایش امسال با نام «واکنش سریع ۲۰۲۵»، برای اولین بار به صورت مشترک میان نیروهای نظامی اتحادیه اروپا (EUFOR) و نیروهای حافظ صلح مستقر در کوزوو موسوم به کیفور (KFOR) برگزار خواهد شد.
فرماندهی نیروهای نظامی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «در رزمایش سال جاری نیروهای ذخیره جمهوری چک و مجارستان، به همراه اعضای کیفور که تحت رهبری ناتو در کوزوو مشغول انجام ماموریت هستند، به نیروهای نظامی اتحادیه اروپا در بوسنی و هرزگوین خواهند پیوست تا پس از حضور همه نیروهای پیشبینی شده، یک رزمایش یکپارچه واکنش سریع در مقیاس کامل اجرا شود.»
در این بیانیه آمده است: «علاوه بر این، اعضای نیروهای مسلح بوسنی و هرزگوین و سایر ارگانهای امنیتی و قضایی مرتبط در این کشور نیز در کنار اعضای یوفور تمرین خواهند کرد.»
هدف از این رزمایش بهبود آمادگی عملیاتی همه نیروهای درگیر در حفظ امنیت و صلح در بوسنی و هرزگوین عنوان شده است.
این مانور تحت فرماندهی نیروهای نظامی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ هر ساله در بوسنی و هرزگوین اجرا شده است.